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Özge Ulusoy ilan-ı aşk etti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ÖZGE ULUSOY İLAN-I AŞK ETTİ!

Önceki gün 37 yaşına giren , bir yıldır birlikte olduğu 'na ilan-ı aşk etti. Ulusoy, kendisine doğum günü sürprizi yapan iş adamına şarkı sözleriyle seslendi.

Önceki gün 37 yaşına giren Özge Ulusoy, bir yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'na ilan-ı aşk etti. Ulusoy, kendisine doğum günü sürprizi yapan iş adamına şu şarkıyla seslendi:

"Seni sonsuza dek seveceğim / Birbirine yakın ve çok daha yakın / Her yerde seninle olacağım / Her şeyi senin için yapacağım." Ünlü model, bu şarkıyla da aşkına "evlilik" mesajı verdi.


Faruk Çolakoğlu

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