Şöhreti ülke sınırlarını aşan Can Yaman sevgisi gün geçtikçe büyüyor!
Can Yaman sevgisi gün geçtikçe büyüyor. Önceki akşam Bebek’e giden ünlü oyuncu, yerli ve yabancı hayranlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Oyuncunun gördüğü büyük ilgi de "Yaman sevgi" yorumu yaptırdı.
Şöhreti ülke sınırlarını aşan Can Yaman, önceki akşam Bebek'i karıştırdı. Yakışıklı oyuncunun gece yarısı bir eğlence mekanından çıktığını gören Türk ve yabancı hayranları izdiham yarattı. Onlarca Can Yaman fanı, oyuncunun etrafını sardı.
Hayranları tarafından adeta sevgi çemberine alınan yakışıklı oyuncu, fotoğraf isteklerini kırmadı. Ünlü oyuncu, dakikalarca fanlarına imza dağıtıp onlarla selfie yaptı. Oyuncunun gördüğü büyük ilgi de "Yaman sevgi" yorumu yaptırdı.
Saatlerce mekan önünde Yaman'ı bekleyen kadın hayranları, oyuncuyla böyle selfie yaptı.
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