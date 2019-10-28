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Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilirdi?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
OSMANLI DEVLETİ'NDE YANGINLARI HABER VERMESİ İÇİN YANGIN KULELERİNDE VE BAŞKA UYGUN YERLERDE BEKLETİLEN GÖZETLEYİCİLERE NE AD VERİLİRDİ?

26 Ekim yarışmasında Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde beklentilen gözetleyicilere ne ad verilirdi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilirdi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Köşklü

B:Saraylı

C:Kuleli

D:Odalı

Doğru cevap: A

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