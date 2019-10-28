26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde beklentilen gözetleyicilere ne ad verilirdi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilere ne ad verilirdi? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Köşklü

B:Saraylı

C:Kuleli

D:Odalı

Doğru cevap: A