29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatı 'yok artık' dedirtti...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.10.2019
4 BİN 200 LİRAYA OYUNCAK EV

Lüks harcamaları ile tepki çeken popçunun kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.

Demet Akalın, israfta sınır aştı. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.

Popçunun "Ev kirası" diyerek fahiş fiyatını eleştirse de satın aldığı oyuncağın fiyatı, 'ta 3 oda 1 salonlu bir dairenin aylık kirasına eş değer.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN