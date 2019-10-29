Hatice yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı
Yeni şarkısı Vicdan Zinciri'ni çıkarmak için gün sayan şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı. "Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" diyerek aşkını ilan eden şarkıcının fotoğrafına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.
Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Hatice'nin fotoğrafına ünlü isimlerden de tebrik yorumları geldi.
YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ POZ VERDİ
Havuz başında verdiği pozlarla adından söz ettiren ve şimdilerde Vicdan Zinciri isimli yeni şarkısıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Hatice, sevgilisiyle poz vererek aşkını ilan etti. Sevgilisiyle ilk pozunu "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşan şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.
ÜNLÜ İSİMLER MUTLULUK DİLEDİ
Hatice'nin sevgilisiyle olan fotoğrafına Kuşum Aydın "Çok mutlu ol hayatım", Seda Sayan "Çok mutlu ol tatlım", Demet Akalın "Çok mutlu ol baby" yorumunu yaptı. Gelen güzel yorumlara cevap veren Hatice ise, "Bize mutluluk dileyen güzel kalpli insanlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Kötü yorum yapan hayatta mutsuz olup negatif enerji dağıtan insanlara da kalplerine mutluluk getirmesi dileği ile" dedi.
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