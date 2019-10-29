Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm izle! EDHO 145. son bölüm izle! - ATV

ATV'nin sevilen dizisi EDHO 145. bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki haberimizde bulunuyor. Dizide bu hafta; ; Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. İşte, heyecan dolu EDHO 145. bölüm izleme ekranı!

EDHO 145. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm izle! Merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bu hafta; Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölüm tek parça izlemek isteyenler bunu haberimizden yapabilecek. İşte, EDHO 145. bölüm izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜM İZLE! - ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur.

Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır.

Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.