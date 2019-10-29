Güzel oyuncu Hande Erçel'le ablası Gamze Erçel ölen annesinin adını yakında doğacak kızıyla yaşatacak
Güzel oyuncu Hande Erçel'le ablası Gamze Erçel, Ocak'ta vefat eden anneleri Aylin Erçel'i unutmadı. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, Ocak’ta ölen annesi Aylin Erçel’in adını yakında doğacak kızıyla yaşatacak.
Güzel oyuncu Hande Erçel'le ablası Gamze Erçel, Ocak'ta vefat eden anneleri Aylin Erçel'i unutmadı. Eşi Caner Yıldırım'la kızını kucağına almak için gün sayan abla Erçel, önceki gün baby shower partisi verdi. Gamze Erçel, bu yılın başında kanserden kaybettiği annesinin adını kızında yaşatacağını açıkladı.
Minik kızına 'Aylin Mavi' adını verecek olan Gamze Erçel'i partide kardeşi Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı.
HEYECANLI BEKLEYİŞ
Hande Erçel merhum annesinin adını taşıyacak yeğenini sabırsızlıkla bekliyor.
Aylin Erçel, 48 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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