Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya Demet Özdemir ile Büşra Pekin'den destek
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.
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