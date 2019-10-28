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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya Demet Özdemir ile Büşra Pekin'den destek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ARKADAŞ DESTEĞİ

Ünlü oyuncu 'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları ile , izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.

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