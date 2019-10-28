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Manken ve sunucu Gizem Özdilli'den porselen cilt uygulaması...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
GİZEMLİ BAKIM

Manken ve sunucu , cildini Prof.Dr. 'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.

Manken ve sunucu Gizem Özdilli, cildini Prof.Dr. Başak Kandi'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.

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