Manken ve sunucu Gizem Özdilli'den porselen cilt uygulaması...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Manken ve sunucu Gizem Özdilli, cildini Prof.Dr. Başak Kandi'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.Manken ve sunucu Gizem Özdilli, cildini Prof.Dr. Başak Kandi'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.
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