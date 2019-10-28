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Resim yapmaya başlayan Çağatay Ulusoy sosyal medyaya damga vurdu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
PİCASSO ÇAĞATAY

Çağatay Ulusoy, bilinmeyen bir yönüyle sosyal medyaya damga vurdu. Boş vaktinde resim yapmaya başlayan oyuncunun tuval başındaki bu karesi "Picasso Çağatay" dedirtti.

Çağatay Ulusoy, bilinmeyen bir yönüyle sosyal medyaya damga vurdu. Boş vaktinde resim yapmaya başlayan oyuncunun tuval başındaki bu karesi "Picasso Çağatay" dedirtti.

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