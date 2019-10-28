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Güzel oyuncu Burcu Biricik "Feride" filmine konuk oyuncu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
BURCU BİRİCİK FERİDE FİLMİNE KONUK OYUNCU OLDU

Güzel oyuncu , Ocak 2020'de görücüye çıkacak olan "Feride" filmine konuk oyuncu oldu. Biricik, filmde moda ikonunu canlandıracak.

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Ocak 2020'de görücüye çıkacak olan "Feride" filmine konuk oyuncu oldu. Biricik, filmde moda ikonunu canlandıracak.

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