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Türk Müziği'nin güçlü sesi Linet'in dev tektaşı dikkat çekti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
LİNET’İN GÖKTAŞI

Türk Müziği'nin güçlü sesi , önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Şarkılarıyla alkış alan sanatçı, şıklığıyla da büyüledi. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği kişiyle aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Linet'in "Kendim aldım" dediği dev tektaşı da dikkat çekti.

Türk Müziği'nin güçlü sesi , önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Şarkılarıyla alkış alan sanatçı, şıklığıyla da büyüledi.

Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği kişiyle aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Linet'in "Kendim aldım" dediği dev tektaşı da dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ

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