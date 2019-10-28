Türk Müziği'nin güçlü sesi Linet'in dev tektaşı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Türk Müziği'nin güçlü sesi Linet, önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Şarkılarıyla alkış alan sanatçı, şıklığıyla da büyüledi. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği kişiyle aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Linet'in "Kendim aldım" dediği dev tektaşı da dikkat çekti.
Türk Müziği'nin güçlü sesi Linet, önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Şarkılarıyla alkış alan sanatçı, şıklığıyla da büyüledi.
Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği kişiyle aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Linet'in "Kendim aldım" dediği dev tektaşı da dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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