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Ata Demirer'in keyfine diyecek yok

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ATA KEYİFTE

Yılın büyük kısmını 'da geçiren 'in keyfine diyecek yok... Dün de 'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı.

Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Dün de Yunanistan'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı.

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