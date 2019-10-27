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Hülya Avşar'ın köpeği Güllü ortalığı birbirine kattı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2019
HÜLYA’NIN RAMBO’SU

Sahilde köpeğini gezdiren hayranı, Güllü’nün havlamasıyla çığlığı bastı. Ünlü sanatçının köpeği Güllü, muhabirleri görünce de hamle yaptı. Avşar Kızı, minik köpeği zor tuttu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın köpeği Güllü, minik görüntüsünün altında dev yürekli çıktı! Önceki gün Avşar Kızı'nın Tarabya sahilinde gezdirdiği minik köpeği, ortalığı birbirine kattı.

Hülya Avşar'ın yanına giden bir hayranı Güllü'nün havlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Minik köpeğin agresif hareketlerini görenler ise "Hülya'nın Rambo'su" esprisi yaptı.

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