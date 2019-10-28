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"Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu'ndan ablası Merve Helvacıoğlu ile selfie...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
İREM’İN KOPYASI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ""in yıldızı , önceki gün ablası ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu, önceki gün ablası Merve Helvacıoğlu ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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