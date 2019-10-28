"Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu'ndan ablası Merve Helvacıoğlu ile selfie...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu, önceki gün ablası Merve Helvacıoğlu ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu, önceki gün ablası Merve Helvacıoğlu ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.