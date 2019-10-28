Irmak Ünal ile aşkı Doğa Hergenç buzları eritti
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Geçtiğimiz hafta Bebek’te kavga eden Irmak Ünal ile aşkı Doğa Hergenç, barışıp Bodrum’un yolunu tuttu... İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda birbirine giren Irmak Ünal ile işadamı aşkı Doğa Hergenç, krizi atlattı. İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.
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