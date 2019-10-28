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Irmak Ünal ile aşkı Doğa Hergenç buzları eritti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
BUZLAR ERİDİ

Geçtiğimiz hafta ’te kavga eden ile aşkı , barışıp ’un yolunu tuttu... İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 'teki bir mekanda birbirine giren ile işadamı aşkı , krizi atlattı. İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa tatiline çıktı.

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