Dilan Çiçek Deniz başarıdan başarıya koşuyor! Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Genç kuşağın parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi olacak.Genç kuşağın parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi olacak.
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