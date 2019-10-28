28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dilan Çiçek Deniz başarıdan başarıya koşuyor! Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ÇİÇEK GIBI JÜRİ

Genç kuşağın parlayan yıldızı , başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan 'nin jüri üyesi olacak.

Genç kuşağın parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN