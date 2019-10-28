100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Usain Bolt, kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır?
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Usain Bolt, kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Usain Bolt, kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A:19,19
B:20,20
C:21,21
D:22,22
Doğru cevap: A
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