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100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Usain Bolt, kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
100 METRE KOŞUDA 9,58'LİK DERECESİYLE DÜNYA REKORU KIRAN USAİN BOLT, KAÇ SANİYELİK DERECESİYLE 200 METRE KOŞUDA DA DÜNYA REKORUNU ELİNDE BULUNDURMAKTADIR?

26 Ekim yarışmasında 100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran , kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında 100 metre koşuda 9,58'lik derecesiyle dünya rekoru kıran , kaç saniyelik derecesiyle 200 metre koşuda da dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:19,19

B:20,20

C:21,21

D:22,22

Doğru cevap: A

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