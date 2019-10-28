28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Özge Özberk'e ağabeyi Özgür Özberk'ten çiçekli sürpriz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ÖZGE ÖZBERK'E AĞABEYİ ÖZGÜR ÖZBERK'TEN ÇİÇEKLİ SÜRPRİZ

Başrolündekİ "" oyunuyla yoğun tempoda çalışan 'e önceki akşam kendi gibi oyuncu ağabeyi , çiçekli sürpriz yaptı.

Başrolündekİ "Açık Aile" oyunuyla yoğun tempoda çalışan Özge Özberk'e önceki akşam kendi gibi oyuncu ağabeyi Özgür Özberk, çiçekli sürpriz yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN