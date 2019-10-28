Özge Özberk'e ağabeyi Özgür Özberk'ten çiçekli sürpriz
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Başrolündekİ "Açık Aile" oyunuyla yoğun tempoda çalışan Özge Özberk'e önceki akşam kendi gibi oyuncu ağabeyi Özgür Özberk, çiçekli sürpriz yaptı.
Başrolündekİ "Açık Aile" oyunuyla yoğun tempoda çalışan Özge Özberk'e önceki akşam kendi gibi oyuncu ağabeyi Özgür Özberk, çiçekli sürpriz yaptı.
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