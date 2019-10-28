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Güzel oyuncu Hande Erçel kozmetik markasının yüzü oldu... Kazandığı para dudak uçuklattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
HANDE ERÇEL KOZMETİK MARKASININ YÜZÜ OLDU

, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Güzel oyuncu, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşması ile 750 bin lirayı cebe indirdi. Hande Erçel, markasıyla yaptığı reklam anlaşmasıyla servetine servet kattı.

Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde reklamların aranan isimlerinden oldu.

Erçel, şimdi de kozmetik markası ile el sıkıştı. Erçel'in daha önce Yasemin Özilhan'ın yüzü olduğu markadan bir yıllık anlaşma karşılığı 750 bin lira aldığı konuşuluyor.

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