Güzel oyuncu Hande Erçel kozmetik markasının yüzü oldu... Kazandığı para dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Hande Erçel, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Güzel oyuncu, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşması ile 750 bin lirayı cebe indirdi. Hande Erçel, Bobbi Brown markasıyla yaptığı reklam anlaşmasıyla servetine servet kattı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde reklamların aranan isimlerinden oldu.
Erçel, şimdi de kozmetik markası Bobbi Brown ile el sıkıştı. Erçel'in daha önce Yasemin Özilhan'ın yüzü olduğu markadan bir yıllık anlaşma karşılığı 750 bin lira aldığı konuşuluyor.
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