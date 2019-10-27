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Mehmet Ali Erbil gençleşti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2019
KENDİNE GELDİ

235 gün sonra yoğun bakımdan çıkan , kendine geldi. Önceki akşam sakalsız haliyle objektife takılan Mehmet Ali Erbil, gençleşmişti...

235 GÜN sonra yoğun bakımdan çıkan , kendine geldi. Önceki akşam sakalsız haliyle objektife takılan Mali, gençleşmişti.

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