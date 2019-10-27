Chloe Loughnan’ın Serdar Ortaç’la boşanması çapkınları harekete geçirdi! Ali Aksöz Instagram'dan...
Chloe Loughnan’ın Serdar Ortaç’la boşanması çapkınları harekete geçirdi. İrlandalı modelle tanışmak isteyenler yarışa girdi. Bir popçunun yakın markajına giren 27 yaşındaki modele ulaşmaya çalışanlardan biri de iddiaya göre yakışıklı oyuncu Ali Aksöz...
Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği 9 Ağustos'ta biten Chloe Loughnan, çapkınların yakın markajında... Boşanma sonrası ülkesi İrlanda'ya giden güzel model, kısa süre sonra İstanbul'a dönmüş ve geçtiğimiz günlerde de Tarabya'da lüks bir daire tutmuştu. 27 yaşındaki modelin Türkiye'de kalacak olması ise çapkınları harekete geçirdi.
Chloe ile anlaşmalı boşanan Ortaç, barışma iddiasını da yalanladı.
ÇAPKINLAR İŞ BAŞINDA!
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çok ünlü bir popçu, Chloe ile tanışmak için İrlandalı modelin gittiği mekanlardan çıkmaz oldu. Diğer iddiaya göre ise Loughnan'a ulaşmaya çalışan isimlerden biri de oyuncu Ali Aksöz... Yakın dostlarına güzel modelden etkilendiğini söyleyen 41 yaşındaki oyuncunun şu sıralar, Chloe'nin telefon numarasına ulaşmaya çalıştığı da konuşulanlar arasında... Bunun için devreye ortak dostlarını sokan Aksöz'ün iddiaya göre pes etmeye niyeti de yok... Ünlü oyuncunun bu ısrarında ise Serdar Ortaç'ın "Chloe, kendi ayakları üzerinde dursun, hayatına baksın" açıklamasının etkili olduğu konuşuluyor. Aksöz'ün Instagram'da takibe aldığı Chloe'nin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması da iddiaları kanıtlar nitelikte...
Aksöz, adını 2013 ile 2015 yılları arasında yayınlanan Med Cezir dizisiyle duyurmuştu.
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