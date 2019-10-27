Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın yaş gününü kutladı...
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün 1 yaşına giren oğulları Hamza Arda için krallara layık bir parti düzenledi. Hamza Arda, kral edasında sevimli pozlar verdi.
Turan'la eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün büyük sevinç yaşadı. Ünlü çift, minik oğulları Hamza Arda'nın 1. yaş gününü renkli bir partiyle kutladı. Akülü klasik arabaya bindirilen minik Hamza Arda, kral edasında sevimli pozlar verdi. Hamza Arda'nın bu karesi "Maşallah" dedirtti.
Arda Turan'ın tek hayali oğlunun başarılı bir tenisçi olup Wimbledon'da yarıştığını görmek.
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