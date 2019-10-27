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Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın yaş gününü kutladı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TURAN ÇİFTİNİN MUTLU GÜNÜ

ile eşi Turan, önceki gün 1 yaşına giren oğulları için krallara layık bir parti düzenledi. Hamza Arda, kral edasında sevimli pozlar verdi.

Turan'la eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün büyük sevinç yaşadı. Ünlü çift, minik oğulları Hamza Arda'nın 1. yaş gününü renkli bir partiyle kutladı. Akülü klasik arabaya bindirilen minik , kral edasında sevimli pozlar verdi. Hamza Arda'nın bu karesi "Maşallah" dedirtti.

'ın tek hayali oğlunun başarılı bir tenisçi olup Wimbledon'da yarıştığını görmek.

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