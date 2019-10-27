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Zirve yine Hercai’nin!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2019
ZİRVE YİNE HERCAİ’NİN!

ile ’nün rol aldığı , önceki akşam reytinglere damga vurdu. ATV’nin sevilen dizisi Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

ATV'nin fenomen dizisi Hercai, geleneğini bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi; önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi.

Dizinin son bölümü; Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve % 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. , Twitter'da da en çok konuşulan konuydu.

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