Zirve yine Hercai’nin!

Ebru Şahin ile Akın Akınözü’nün rol aldığı Hercai, önceki akşam reytinglere damga vurdu. ATV’nin sevilen dizisi Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

ATV'nin fenomen dizisi Hercai, geleneğini bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi; önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi.

Dizinin son bölümü; Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve % 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai, Twitter'da da en çok konuşulan konuydu.