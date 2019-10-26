26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Şak diye

B:Hop diye

C:Pat diye

D:Çat diye

Doğru cevap: D