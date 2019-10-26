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TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
TDK'YA GÖRE HANGİ ŞEKİLDE BİR İFADE YOKTUR?

26 Ekim yarışmasında TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Şak diye

B:Hop diye

C:Pat diye

D:Çat diye

Doğru cevap: D

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