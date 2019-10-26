Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm canlı izle! – ATV
ATV’nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm izle! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster 26 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda! Yarışmacılar doğru soruları cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. İzleyiciler de ekran başında bilgilerini sınıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm canlı izleme ekranı!
Kim Milyoner Olmak İster izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar bilgilerini sınayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada heyecan yine dorukta olacak. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 26 Ekim tarihli yeni bölümü!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 838. BÖLÜM CANLI İZLE!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
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