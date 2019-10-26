26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Yaşar Usta

B:Mahmut Hoca

C:Baba Yaşar

D:Kel Mahmut

Doğru cevap: B