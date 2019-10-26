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Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019
ŞENER ŞEN'İN BAŞROLDE OLDUĞU MİLYARDER FİLMİNDE MÜNİR ÖZKUL'UN CANLANDIRDIĞI BİLETÇİLİK YAPAN KARAKTERE KASABADAKİ İNSANLAR NASIL HİTAP EDER?

26 Ekim yarışmasında Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Yaşar Usta

B:Mahmut Hoca

C:Baba Yaşar

D:Kel Mahmut

Doğru cevap: B

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