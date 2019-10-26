Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır?
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A:Bilezik alma
B:Bilezik verme
C:Bilezik bozma
D:Bilezik satma
Doğru cevap: A
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