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Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
HANGİSİ, BAĞCILIKTA MEYVELERİN KALİTESİNİ VE İRİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN TEKNİĞİN ADIDIR?

26 Ekim yarışmasında Hangisi, Bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında Hangisi, Bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Bilezik alma

B:Bilezik verme

C:Bilezik bozma

D:Bilezik satma

Doğru cevap: A

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