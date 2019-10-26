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Yağmur Atacan ile ilgili açıklamalarıyla gündem olan Pınar Altuğ, formuyla dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019
PINAR ALTUĞ FORMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Eşi hakkındaki "Kulisime gelip beni öpünce aşkımız başladı" itirafıyla olay olan , önceki gün Kanyon'daydı. 45 yaşındaki oyuncu, formuyla yine dikkat çekti.

Eşi hakkındaki "Kulisime gelip beni öpünce aşkımız başladı" itirafıyla olay olan , önceki gün Kanyon'daydı.



45 yaşındaki oyuncu, formuyla yine dikkat çekti.

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