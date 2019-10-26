Yağmur Atacan ile ilgili açıklamalarıyla gündem olan Pınar Altuğ, formuyla dikkat çekti
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Eşi Yağmur Atacan hakkındaki "Kulisime gelip beni öpünce aşkımız başladı" itirafıyla olay olan Pınar Altuğ, önceki gün Kanyon'daydı. 45 yaşındaki oyuncu, formuyla yine dikkat çekti.Eşi Yağmur Atacan hakkındaki "Kulisime gelip beni öpünce aşkımız başladı" itirafıyla olay olan Pınar Altuğ, önceki gün Kanyon'daydı.
45 yaşındaki oyuncu, formuyla yine dikkat çekti.
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