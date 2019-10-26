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Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
HANGİSİ, FRANSA KRALI 1. FRANSUVA'NIN DAVETİNİ KABUL EDEN LEONARDO DA VİNCİ'NİN, ÖMRÜNÜN SON YILLARINI GEÇİRECEĞİ AMBOİSE'A GİDERKEN YANINA ALDIĞI ESERLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

26 Ekim yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Mona Lisa

B:Vaftizci Yahya

C: Meryem ve Çocuk İsa Azize Anne ile

D:Son Akşam Yemeği

Doğru cevap: D

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