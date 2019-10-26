26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Mona Lisa

B:Vaftizci Yahya

C: Meryem ve Çocuk İsa Azize Anne ile

D:Son Akşam Yemeği

Doğru cevap: D