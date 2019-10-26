Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin, ömrünün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Mona Lisa
B:Vaftizci Yahya
C: Meryem ve Çocuk İsa Azize Anne ile
D:Son Akşam Yemeği
Doğru cevap: D
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı
- Diziye damga vuran işte o şarkı
- Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?
- Annesini dövdü! Kavga karakolda bitti
- Hangisi, Bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır?
- TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?
- Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm canlı izle! – ATV
- Miras davasından borç çıktı
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu
- Ebru Yaşar’dan çok konuşulacak Demet Akalın açıklaması
Daha Fazla Gör
- Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
- Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü