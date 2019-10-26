26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
OSMANLI PADİŞAHLARI İÇİN VERİLEN BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

26 Ekim yarışmasında Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

26 Ekim yarışmasında Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: III. Selim III. Mustafa'nın oğludur

B: III. Mustafa III. Ahmed'in oğludur

C:III. Ahmed III. Mehmed'in oğludur

D:III. Mehmed III. Murad'ın oğludur

Doğru cevap: C

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN