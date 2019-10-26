Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 26 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: III. Selim III. Mustafa'nın oğludur
B: III. Mustafa III. Ahmed'in oğludur
C:III. Ahmed III. Mehmed'in oğludur
D:III. Mehmed III. Murad'ın oğludur
Doğru cevap: C
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