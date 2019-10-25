Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik boşanıyor

Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik, boşanma kararı aldı. The Blast'ın haberine göre; dört yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıklarını açıklayan ikili, mahkemeye başvurdu.

Oyuncu Zooey Deschanel ve eşi Jacob Pechenik, boşanma kararı aldı. The Blast'ın haberine göre; dört yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıklarını açıklayan ikili, mahkemeye başvurdu.

Pechenik'in, Elsie (4) ve Charlie (2) adlarındaki iki çocuğunun velayetlerini istediği öğrenildi. Deschanel ise şu sıralar Jonathan Scott ile aşk yaşıyor.