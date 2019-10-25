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Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik boşanıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.10.2019
ZOOEY DESCHANEL VE JACOB PECHENİK BOŞANIYOR

ve , boşanma kararı aldı. 'ın haberine göre; dört yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıklarını açıklayan ikili, mahkemeye başvurdu.

Oyuncu ve eşi , boşanma kararı aldı. 'ın haberine göre; dört yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıklarını açıklayan ikili, mahkemeye başvurdu.

Pechenik'in, Elsie (4) ve Charlie (2) adlarındaki iki çocuğunun velayetlerini istediği öğrenildi. Deschanel ise şu sıralar Jonathan Scott ile aşk yaşıyor.

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