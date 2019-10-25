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Buse Tektaş'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.10.2019
BUSE’NİN NEFESİ

Şarkıcı 'ın eşi , önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

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