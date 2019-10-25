Buse Tektaş'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.