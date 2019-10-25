Lüks şampiyonu Hadise, yine kıyafetlerine servet ödedi

Şarkıcı Hadise, önceki gün 34 yaşına bastı! Doğum günü partisinde ise adeta moda şov yaptı! Popçunun özellikle Gucci'den seçtiği parçalardan oluşan kombini ve pahalı giyim zevki "Hadise, lüksün şampiyonu" dedirtti.

Son dönemde pahalı kıyafetleriyle sosyal medyaya damga vuran Hadise, lükste zirve yaptı. Ünlü popçu, imaj danışmanı kardeşi Derya Açıkgöz'le yollarını ayırdıktan sonra gardırobuna servet harcadı.

Hadise, geçtiğimiz iki gün üst üste giydiği yaklaşık 45 bin liralık kıyafetleriyle de şıklık için para saçtığını bir kez daha gösterdi. Popçunun özellikle Gucci'den seçtiği parçalardan oluşan kombini ve pahalı giyim zevki "Hadise, lüksün şampiyonu" dedirtti.



Gucci tulumu 16 bin, kolyesi 8 bin liraydı. Aquazzura ayakkabısı dudak uçuklattı: 4 bin 425 TL... Hadise, Gucci kolyesini kendine doğum günü hediyesi olarak aldı.



ELBİSE: GUCCI 15 BIN 750 LİRA