Yağmur Sarıoğlu'ndan Rusya’da cesaret gösterisi...
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri’nin eşi Yağmur Sarıoğlu, Rusya’da cesaret gösterisi yaptı. 207 metreden zipline yapan genç kadın, sosyal medyada TT oldu.
Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti. Yağmur Sarıoğlu, tam 207 metre yükseklikteki bir köprüden zipline yaptı. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada trend topic oldu.
207 METRE
Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda pilot.
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