Naomi Campbell ile Kate Moss Bodrum'da detoks merkezine ortak olacak iddiası!

Naomi Campbell ile Kate Moss’un, müdavimi olduğu Bodrum’daki detoks merkezine ortak olacakları iddia edildi… Eski top modeller, bu konu için Amerikalı yatırım şirketleriyle bir araya geldi.

Bir dönem dünyayı kasıp kavuran top modeller Naomi Campbell ile Kate Moss'un her yıl geldiği Bodrum'daki ünlü detoks merkezine ortak olacakları iddia edildi. İngiliz, Alman, Japon ve Hollandalı iş, sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan detoks merkezini dünyaya tanıtan Moss ve Campbell'in bu konuda teklif yaptığı belirtildi. İngiliz medyasına göre ünlü top modeller, bu özel merkezi, yeni şubelerle büyütüp uluslararası önemli bir markaya dönüştürecek. Bu konuda Amerikalı yatırım şirketleriyle de görüşen Naomi Campbell ile Kate Moss'un önümüzdeki günlerde bu ortaklığı duyuracakları ifade edildi.



Naomi Campbell ile Kate Moss, hala güzel ve gözde...



Moss, "Bodrum harika bir yer" dedi.