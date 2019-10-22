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Galatasaraylı futbolcu Falcao’nun eşi Lorelei Taron pazar alışverişine çıktı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.10.2019
YENGE PAZAR ALIŞVERİŞİNDE...

Galatasaraylı futbolcu ’nun eşi , önceki gün Göktürk’te alışverişine çıktı. Güzel yenge, organik sebze meyve aldı...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kısa sürede bizden biri olup çıktı. Güzel yenge, önceki gün Göktürk'teki bir organik pazara gitti.

Pazarda taze sebze ve meyve alışverişi yapan Arjantinli şarkıcı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Taron'un hayranlarından "Organik yenge" yorumu geldi

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