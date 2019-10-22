Galatasaraylı futbolcu Falcao’nun eşi Lorelei Taron pazar alışverişine çıktı...
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, önceki gün Göktürk’te pazar alışverişine çıktı. Güzel yenge, organik sebze meyve aldı...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kısa sürede bizden biri olup çıktı. Güzel yenge, önceki gün Göktürk'teki bir organik pazara gitti.
Pazarda taze sebze ve meyve alışverişi yapan Arjantinli şarkıcı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Taron'un hayranlarından "Organik yenge" yorumu geldi
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