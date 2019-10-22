Türk mutfağı ATV'yle uçacak! Ürün yerleştirilmesiyle Türk lezzetlerini...

ATV’nin yurt dışında da çok izlenen dizileri, lezzetlerimizi dünyaya tanıtacak. Hercai mırranın; EDHO Türk kahvesinin, Bir Zamanlar Çukurova ise şalgamın yıldızını tüm dünyada parlatacak.

Türk lezzetlerini yurt dışında tanıtarak turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için dizilere ürün yerleştirmesi yapılmasını planladı. ATV'nin dizileri de ürün yerleştirilmesiyle Türk lezzetlerini dünyaya tanıtacak.



Çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova'da artık bol bol yörenin lezzetlerine yer verilecek.

Hercai; Mardin geleneği olan acı kahveyi (Mırra); Bir Zamanlar Çukurova, Adana kebabı, şalgam ve ciğer kebabı; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türk kahvesi ile çayı; Sen Anlat Karadeniz ise kuymak, pide ve mısır ekmeğini dünyaya tanıtacak.



Ebru Şahin'in oynadığı ve Mardin'de çekilen Hercai'de mırra tanıtılacak.