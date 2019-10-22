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Türk mutfağı ATV'yle uçacak! Ürün yerleştirilmesiyle Türk lezzetlerini...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.10.2019
TÜRK MUTFAĞI ATV'YLE UÇACAK

’nin yurt dışında da çok izlenen dizileri, lezzetlerimizi dünyaya tanıtacak. mırranın; EDHO kahvesinin, Bir Zamanlar Çukurova ise şalgamın yıldızını tüm dünyada parlatacak.

Türk lezzetlerini yurt dışında tanıtarak turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için dizilere ürün yerleştirmesi yapılmasını planladı. 'nin dizileri de ürün yerleştirilmesiyle lezzetlerini dünyaya tanıtacak.


Çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova'da artık bol bol yörenin lezzetlerine yer verilecek.

Hercai; geleneği olan acı kahveyi (Mırra); Bir Zamanlar Çukurova, kebabı, şalgam ve ciğer kebabı; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türk kahvesi ile çayı; Sen Anlat Karadeniz ise kuymak, pide ve mısır ekmeğini dünyaya tanıtacak.


Ebru Şahin'in oynadığı ve Mardin'de çekilen Hercai'de mırra tanıtılacak.

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