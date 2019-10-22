Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı
Oyuncu Yeliz Yeşilmen’in eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş’ın atletli haliyle yatakta kahvaltı yaparken paylaştığı fotoğrafını programında yayınlayan Bilal Özbilge’ye hakaret ve tehdit ettiği iddia edilmişti. Özbilge’nin şikayeti üzerine Akbaş hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan iş adamı Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge'nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtti.
TEBLİGATLAR GERİ İADE EDİLDİ
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı. Özbilge'nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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