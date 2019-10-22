Hadise'nin dudak uçuklatan kombini!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Geçtiğimiz haftalarda 81 bin TL’lik Dior kombiniyle olay olan Hadise, kural bozmadı. Popçu önceki gün de baştan aşağıya aynı markaya büründü. Bu kombinin fiyatı ise 18 bin TL.
Stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz'le yollarını ayıran Hadise, adeta Christian Dior'un reklam yüzü olup çıktı. Geçtiğimiz hafta baştan aşağı markanın ürünleriyle giyinen popçu, bu kombini için 81 bin TL harcamıştı.
Önceki gün de baştan aşağıya Christian Dior imzalı kıyafetler giyen Hadise'nin mavi bluzu 800 dolar, eteği bin 850 dolar ve yine Dior imzalı küpeleri 480 dolardı. Bu kombini yaklaşık 18 bin TL tutan Hadise, "Seksi popçu, şov Dior!" dedirtti...
Hadise, son dönemde tüm kıyafetlerini ünlü Fransız markası Dior'dan seçiyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Şekerpare filminin yıldızı son haliyle şaşırttı
- Müge Anlı'da seri katil iddiası şoke etti!
- Kıskançlık kavgası!
- Cesaret gösterisi!
- Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı!
- Eski eşine övgüler yağdırdı
- Türk mutfağı ATV'yle uçacak
- Bomba iddia!
- Yenge pazar alışverişinde...
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli?
Daha Fazla Gör
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?
- Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı ne zaman? 2019 Jandarma personel alımında son durum!
- Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
- Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?
- Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?
- İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları
- BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!
- Başkan Erdoğan böyle haykırdı: Zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz!
- Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?