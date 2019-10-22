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Irmak Ünal sokak ortasında sevgilisiyle kıskançlık yüzünden tartıştı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.10.2019
KISKANÇLIK KAVGASI!

’la , önceki akşam ’i karıştırdı. Bir mekanda kıskançlık kavgasına tutuşan aşıklar, kavgaya sokak ortasında devam etti. Hergenç, bir ara iki çocuk annesi oyuncunun yakasına yapıştı.

Önceki akşam sevgilisi Doğa Hergenç'le Lucca'ya giden Irmak Ünal'ın eğlencesi tatsız bitti. Ünal ile 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi, içeride kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İkili, mekandan dışarıya çıkarak tartışmalarını burada sürdürdü. ile aşkının kavgası, iyice alevlendi.

Genç iş adamı, bir ara sevgilisinin boynundan tutup onu sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak öfkesi dinmeyen 42 yaşındaki iki çocuk annesi Ünal, koşarak mekana kaçmaya çalıştı. Bu sırada patlayan flaşlarla gerilen , ünlü oyuncunun arkasından "Gel buraya nereye gidiyorsun?" diye bağırdı.


Mekan önünde tartışan ikili, flaşların patlamasıyla panikledi

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