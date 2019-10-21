Engin Nurşani’den babası Aşık Ali Nurşani’ye şok suçlama! "Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı"
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Kanser olan Engin Nurşani’den babası Aşık Ali Nurşani’ye şok suçlama! Genç müzisyen, hastalığını kullanarak babasının herkesi dolandırdığını iddia etti.Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını; ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. Engin Nurşani, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda ise babasını topa tuttu.
Genç müzisyen, şöyle dedi: "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı."
Ali Nurşani, oğlunun suçlaması karşısında şimdilik sessiz.
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