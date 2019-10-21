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Engin Nurşani’den babası Aşık Ali Nurşani’ye şok suçlama! "Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019
ENGİN NURŞANİ’DEN BABASI AŞIK ALİ NURŞANİ’YE ŞOK SUÇLAMA!

olan ’den babası ’ye şok suçlama! Genç müzisyen, hastalığını kullanarak babasının herkesi dolandırdığını iddia etti.

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını; ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. , önceki gün 'da yaptığı paylaşımda ise babasını topa tuttu.



Genç müzisyen, şöyle dedi: "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı."



Ali Nurşani, oğlunun suçlaması karşısında şimdilik sessiz.

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