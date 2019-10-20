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Serenay Sarıkaya para bastı! Reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.10.2019
4 DÖRTLÜK KAZANÇ!

Bir giyim markasıyla reklam anlaşmasını yenileyen , servetine servet kattı. Markayla 4 milyon liraya el sıkıştığı konuşulan Sarıkaya, kazancını ise lüks araç ve gayrimenkule yatırdı...

Dizilerin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden olan Serenay Sarıkaya, kazancını katladı. Güzel oyuncu, geçen yıl yüzü olduğu Mavi Jeans ile bu sene de reklam anlaşmasını yeniledi. Geçen yıl markadan 1 milyon 500 bin lira aldığı konuşulan Sırakaya, bu sene de paraya para demedi.

Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 4 milyon lirayı cebe indirdi. 28 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde kendisine 750 bin liralık Volvo cip alan oyuncu, gayrimenkule de yatırım yapıyor...

SERENAY PARA BASTI
Sarıkaya, 4 milyon liralık reklam anlaşması sonrası aldığı 750 bin liralık Volvo cipiyle geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

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