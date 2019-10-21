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Eda Taşpınar, ilginç damak tadıyla yine gündem oldu! "Eda Taşpınar değil Eda Taşmide"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2019
EDA TAŞPINAR, İLGİNÇ DAMAK TADIYLA YİNE GÜNDEM OLDU!

, ilginç damak tadını yine konuşturdu. İkoncan, önceki gün 'da 'katsuobushi' yedi. İkoncanın sipariş ettiği Japon yemeği adeta canlı canlı önüne geldi!

Giyim tarzı kadar damak tadıyla da şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Daha önce gittiği yurt dışı tatillerinde yavru yılan balığı, Salyangoz ve Chicatana karıncası gibi ilginç tatlar deneyen sosyetik ikoncan, İngiltere'de de kural bozmadı.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
, arkadaşlarıyla gittiği Londra'daki 'Roka' isimli bir Japon restoranında 'katsuobushi' sipariş verdi. Masaya gelen yemeğin videosunu paylaşan ikoncan, ağızları açıkta bıraktı.



Yemeğinin hareket ettiği anları "Halen canlı" diyerek yayınlayan Eda Taşpınar'ı takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İkoncan için sosyal medyada "Eda Taşpınar değil Eda Taşmide" esprileri yapıldı.



KATSUOBUSHI
Japonca'da 'katsuo' bir çeşit palamut ya da torik balığıdır. Katsuobushi ise bu balığın kurutulmuş ve fümelenmiş derisinden kağıt kalınlığında tıraşlanmış parçalardır.

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