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Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Türk mutfağına merak sardı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.10.2019
YENGE MUTFAKTA

Galatasaraylı ’nun eşi , Türk mutfağına merak sardı. Güzel yenge, evine aldığı Türk aşçıdan yemek dersleri almaya başladı...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türk mutfağına hayran kaldı. Bir aydır 'da olan yenge, Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.


Güzel yenge, Türk aşçıdan öğrendiği tarifleri eşi için pişiriyor.

Kebap, baklava ve dönere bayılan Arjantinli şarkıcı, bu lezzetleri evinde de tatmak için Türk bir aşçı tuttu. Taron'un midesi önceki gün aşçısının hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarmasıyla bayram etti. Hatta güzel yenge, Türk yemeklerini öğrenmek için aşçısıyla mutfağa bile girdi.

SARMAYLA ZİYAFET ÇEKTİ

BAKLAVAYA HAYRAN KALDI

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