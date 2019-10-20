Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'ya aşk yaradı!
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Hülya Avşar’ın minik kızı Zehra artık genç kız oldu. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan 21 yaşındaki Zehra’nın büyük değişimi görenleri şaşırtıyor.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'yı aşk değiştirdi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi tam gaz devam eden 21 yaşındaki Zehra, önceki gün Zorlu AVM'deydi.
Daha önceleri salaş tarzıyla bilinen Zehra Çilingiroğlu, makyajı ve şık giyim tarzı ile de tüm bakışları üzerine çekti. Zehra'nın son günlerdeki bu değişimi "Aşk yaradı" dedirtti.
İKİ FARKLI ZEHRA
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zehra Çilingiroğlu'nun aşklarına ailelerinden de onay çıktı.
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