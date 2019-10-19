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‘Aman Reis Duymasın’ filminden müthiş start! Filmin fragmanı sosyal medyada olay oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
MÜTHİŞ START

’ filminden müthiş start.Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise 'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin teaserı yayınlandı. Filmin fragmanı ’da 2 buçuk milyon kez izlenerek sosyal medyada olay oldu.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin teaserı yayınlandı.

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın arasında yayınlanan teaser, sosyal medyada gündem oluşturdu. Fragmanı, platformunda 2 buçuk milyon kişi izledi.

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