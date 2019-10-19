‘Aman Reis Duymasın’ filminden müthiş start! Filmin fragmanı sosyal medyada olay oldu!
Giriş Tarihi: 19.10.2019
‘Aman Reis Duymasın’ filminden müthiş start.Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin teaserı yayınlandı. Filmin fragmanı Youtube’da 2 buçuk milyon kez izlenerek sosyal medyada olay oldu.
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin teaserı yayınlandı.
EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın arasında yayınlanan teaser, sosyal medyada gündem oluşturdu. Fragmanı, Youtube platformunda 2 buçuk milyon kişi izledi.
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