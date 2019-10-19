Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Cinas
B: Asonans
C: Palindrom
D: Akrostiş
Doğru cevap: Palindrom (C)
kalan karakter 1000
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