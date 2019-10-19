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Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
TERSTEN OKUNUŞU DA AYNI OLAN KELİME CÜMLE VE SAYILARA VERİLEN AD HANGİSİDİR?

Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Cinas

B: Asonans

C: Palindrom

D: Akrostiş

Doğru cevap: Palindrom (C)

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