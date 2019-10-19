Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Eltieltiyeküstü

B: Civankaşı

C: Yiğitbağrı

D: Ciğerdeldi

Doğru cevap: Yiğitbağrı (C)