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Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
HANGİSİ NAKIŞTA KULLANILAN KLASİK MOTİF ADLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?

Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Eltieltiyeküstü

B: Civankaşı

C: Yiğitbağrı

D: Ciğerdeldi

Doğru cevap: Yiğitbağrı (C)

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