Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
A: Dinozor kemikleri
B: İnsan iskeletleri
C: Mamut kalıntıları
D: Çini porselenler
Doğru cevap: Dinozor kemikleri (A)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
- Kriz büyüdü! Birbirlerine girdiler
- Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye gitti!
- Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...
- Uğur Akkuş’tan Ebru Şallı’ya milyon dolarlık hediye!
- Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV
- Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
- Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir?
- Şeyma Subaşı iflasın eşiğine geldi!
- Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
- Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
- Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV
- Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım | Video
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!
- 26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?
- Daniel Candeias kimdir? Candeias kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
- 2019 MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları! Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor