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Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
FOSİLLERİN VE TARİHİ KALINTILARIN YAŞLARINI BELİRLEYEN KARBON-14 METODU HANGİSİNDE KULLANILDIĞINDA SONUÇ VERMEZ?

Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

A: Dinozor kemikleri

B: İnsan iskeletleri

C: Mamut kalıntıları

D: Çini porselenler

Doğru cevap: Dinozor kemikleri (A)

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